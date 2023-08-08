سفارة فلسطين بالقاهرة توقع إتفاقية تعاون مع جامعة هليوبوليس لتخفيض الرسوم الدراسية

رام الله - دنيا الوطنوقعت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، مع جامعة هليوبوليس الخاصة، اليوم الإثنين، إتفاقية تعاون مشترك لتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الفلسطينيين بنسبة 50% من الرسوم المستحقة.يأتي ذلك من أجل تخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين ودعم مسيرتهم التعليمية، وكذلك لنقل تجربة الجامعة في مجالي المناخ والبيئة والتشبيك مع المؤسسات الأوروبية الشريكة مع الجامعة، وتسليط الضوء على التجارب الإبداعية الفلسطينية في كافة الجوانب الثقافية عبر الفعاليات والأنشطة المشتركة.ومثّل الجامعة في توقيع الإتفاقية رئيس مجلس الأمناء حلمي أبو العيش، ورئيس الجامعة جودة هلال، كما مثّل السفارة المستشار الثقافي ناجي الناجي، ومسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشؤون الثقافية سليم التلولي، ومسؤول العلاقات الثقافية بقسم الشؤون الثقافية نورهان مسارعي، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الكليات.وأكد ناجي الناجي، على إستراتيجية فلسطين بالحرص على إتاحة الفرص للطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة من منطلق الاهتمام بقطاعي التعليم والثقافة، مشيرًا إلى مساعي السفارة في العمل على تيسير مهمة تلقي العلم لكافة أبناء شعبنا في كافة المراحل التعليمية والكليات المختلفة، لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.ومن جانبه، رحّب رئيس الجامعة بهذا التعاون البناء مع سفارة فلسطين في مصر، مؤكدا إستمرار عمل الجامعة من أجل التيسير على أبناء فلسطين، ودعمهم في رسالتهم السامية لصالح رفعة شأن فلسطين.واتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بما يرسخ الرواية والسردية الفلسطينية، إلى جانب الاتفاق على تبادل المواد في مجالات الثقافة والتعليم والبحث والنشر العلمي وتبادل المعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية المشتركة، وتضم الجامعة عددا من الكليات كالصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والزراعة الحيوية، وإدارة الأعمال.وعلى هامش فعاليات توقيع الاتفاقية قدّمت فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية عرضًا تراثيًا نال استحسان الجمهور، بحضور أسرة التدريس والطلبة الدارسين والباحثين والقائمين على الأنشطة الثقافية.