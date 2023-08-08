شؤون فلسطينية

نقابة الموظفين بغزة تطالب بصرف راتب شهر يوليو فوراً وتدعو العمل الحكومي للتدخل العاجل

نقابة الموظفين بغزة تطالب بصرف راتب شهر يوليو فوراً وتدعو العمل الحكومي للتدخل العاجل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو الماضي، رافضةً استمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية من الراتب.

وقالت النقابة إن هذه المطالبة جاءت في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية.

ودعت النقابة رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل صرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

وتوجهت النقابة بالتحية إلى جموع الموظفين والموظفات، وتقدر تفانيهم في أداء واجباتهم مهما كانت التحديات، فهم الدرع الحامي للوطن والمواطن.  

وتقدمت النقابة لهم بالشكر والتقدير على صبرهم وصمودهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الظالم المفروض عليه منذ 17 عام.

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