رام الله: لجنة تأسيس نقابة موظفي القطاع العام تؤجل اعتصامها المقرر الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنقررت اللجنة التأسيسية لنقابة موظفي القطاع العام اليوم الثلاثاء تأجيل اعتصامها المقرر غداً الاربعاء، أمام مقر وزارة المالية في رام الله.جاء ذلك خلال لقاء عقدته محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام مع اللجنة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين العمومين، ومنها وجود جسم نقابي يمثل الموظفين العموميين يعمل على الارتقاء بالوظيفة العمومية بالشراكة مع كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة، ويضمن تقديم الموظفين واجباتهم، ويساهم في تحصيل كافة حقوقهم والدفاع عنها وفقاً للقانون.وأكدت غنام على دعمها وتأييدها الكامل لحقوق الموظفين وفقاً لما كفله قانون الخدمة المدنية، مبديةً استعدادها لنقل رسالة اللجنة التأسيسية للنقابة إلى جهات الاختصاص ذات العلاقة والعمل من أجل تحقيق هذه المطالب.وأشارت غنام إلى أن الموظفين هم الأكثر تضرراً من قرصنة الاحتلال لأموال شعبنا، مطالبة كافة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لمنع أي اقتطاعات جديدة وإعادة جميع الخصومات المقتطعة للتقليل من مفاقمة الأزمة المالية التي يعيشها أبناء شعبنا.بدورها، أكدت اللجنة التأسيسية على أنها أودعت ملف تأسيس النقابة لدى وزارة العمل كجهة اختصاص مرفقة كافة الأوراق اللازمة، وأن جميع إجراءاتها على الأرض مطلبية وتتم وفقاً للقانون والنظام الاساسي.