شؤون فلسطينية

رام الله: لجنة تأسيس نقابة موظفي القطاع العام تؤجل اعتصامها المقرر الأربعاء

رام الله: لجنة تأسيس نقابة موظفي القطاع العام تؤجل اعتصامها المقرر الأربعاء
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قررت اللجنة التأسيسية لنقابة موظفي القطاع العام اليوم الثلاثاء تأجيل اعتصامها المقرر غداً الاربعاء، أمام مقر وزارة المالية في رام الله.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام مع اللجنة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين العمومين، ومنها وجود جسم نقابي يمثل الموظفين العموميين يعمل على الارتقاء بالوظيفة العمومية بالشراكة مع كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة، ويضمن تقديم الموظفين واجباتهم، ويساهم في تحصيل كافة حقوقهم والدفاع عنها وفقاً للقانون.

وأكدت غنام على دعمها وتأييدها الكامل لحقوق الموظفين وفقاً لما كفله قانون الخدمة المدنية، مبديةً استعدادها لنقل رسالة اللجنة التأسيسية للنقابة إلى جهات الاختصاص ذات العلاقة والعمل من أجل تحقيق هذه المطالب.

وأشارت غنام إلى أن الموظفين هم الأكثر تضرراً من قرصنة الاحتلال لأموال شعبنا، مطالبة كافة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لمنع أي اقتطاعات جديدة وإعادة جميع الخصومات المقتطعة للتقليل من مفاقمة الأزمة المالية التي يعيشها أبناء شعبنا.

بدورها، أكدت اللجنة التأسيسية على أنها أودعت ملف تأسيس النقابة لدى وزارة العمل كجهة اختصاص مرفقة كافة الأوراق اللازمة، وأن جميع إجراءاتها على الأرض مطلبية وتتم وفقاً للقانون والنظام الاساسي.

أخبار ذات صلة

حماس تُعلق على أداء المستوطنين صلوات في الأقصى تحاكي طقوس الكهنة

حماس تُعلق على أداء المستوطنين صلوات في الأقصى تحاكي طقوس الكهنة

نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ستة

نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ستة

بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر

بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر

العمل بغزة: تفعيل نظام شركات تشغيل العمال في أراضي عام 48

العمل بغزة: تفعيل نظام شركات تشغيل العمال في أراضي عام 48

أبو كويك: تدمير الاحتلال منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن مقاومته

أبو كويك: تدمير الاحتلال منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن مقاومته

جمعية البنوك تصدر بياناً بخصوص عمليات السطو المسلح

جمعية البنوك تصدر بياناً بخصوص عمليات السطو المسلح

سفارة فلسطين بالقاهرة توقع إتفاقية تعاون مع جامعة هليوبوليس لتخفيض الرسوم الدراسية

سفارة فلسطين بالقاهرة توقع إتفاقية تعاون مع جامعة هليوبوليس لتخفيض الرسوم الدراسية

مركز فلسطين: 1200 اسير إداري يواصلون الاستعداد لمعركة الدفاع عن أعمارهم

مركز فلسطين: 1200 اسير إداري يواصلون الاستعداد لمعركة الدفاع عن أعمارهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر

بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر

أبو كويك: تدمير الاحتلال منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن مقاومته

أبو كويك: تدمير الاحتلال منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن مقاومته

جمعية البنوك تصدر بياناً بخصوص عمليات السطو المسلح

جمعية البنوك تصدر بياناً بخصوص عمليات السطو المسلح

سفارة فلسطين بالقاهرة توقع إتفاقية تعاون مع جامعة هليوبوليس لتخفيض الرسوم الدراسية

سفارة فلسطين بالقاهرة توقع إتفاقية تعاون مع جامعة هليوبوليس لتخفيض الرسوم الدراسية

مركز فلسطين: 1200 اسير إداري يواصلون الاستعداد لمعركة الدفاع عن أعمارهم

مركز فلسطين: 1200 اسير إداري يواصلون الاستعداد لمعركة الدفاع عن أعمارهم

رام الله: لجنة تأسيس نقابة موظفي القطاع العام تؤجل اعتصامها المقرر الأربعاء

رام الله: لجنة تأسيس نقابة موظفي القطاع العام تؤجل اعتصامها المقرر الأربعاء

قدورة فارس يطالب بتبني استراتيجية وطنية لإسناد الأسرى

قدورة فارس يطالب بتبني استراتيجية وطنية لإسناد الأسرى

الصالح: تزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه يحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة

الصالح: تزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه يحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة

منوعات

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

عربي

مشترك مع عصابات دولية.. الأردن يعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات

مشترك مع عصابات دولية.. الأردن يعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة