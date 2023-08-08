الصالح: تزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه يحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة



وشدد الصالح على ضرورة تقديم الوكالة الامريكية الدعم للهيئات المحلية من خلال التنسيق المباشر مع الوزارة لتنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية تُعنى بالشباب، والمرأة، والاطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دعم سياسات الوزارة وتوجهاتها في العمل في المناطق الاقل حظا، وتعزيز قضايا المساءلة المجتمعية، وتحفيز المواطنين على المشاركة في اتخاذ القرارات والتخطيط لمجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في الانتخابات، وغيرها.



بدورها، اطلعت ستول، الوزير الصالح على طبيعة المشاريع التي تنفذها الوكالة في فلسطين، ودعم بعض المشاريع الحيوية التي تخدم السكان المحليين.



وأكدت حرصها على استمرار التعاون والتواصل مع الوزارة من أجل ايجاد آلية عمل مشتركة لتوجيه الدعم للمواطنين وتسهيل وصول الخدمات الاساسية لهم.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، إن الوتيرة المتزايدة في الآونة الاخيرة لاعتداءات الاحتلال وهجمات مستوطنيه على القرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية وتدميرهم للبنية التحتية، وللمرافق العامة وممتلكات المواطنين، "يحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة التي نسعى للوصول إليها".جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وغزة (USAID) إيمي توهيل ستول" ، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.وأكد الصالح أن الوزارة وبالرغم من كافة التحديات والعراقيل التي يحاول الاحتلال من خلالها منع وتأخير وتدمير العديد من المشاريع التطويرية التي تسعى الوزارة من خلالها لتمكين الهيئات المحلية وتطوير قدراتها على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلا أنها مصممة على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة بالرغم من محدودية الدعم الخارجي والازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال باقتطاع الاموال من المقاصة والتي هي بالاساس حق للشعب الفلسطيني.ودعا الصالح الادارة الامريكية لممارسة المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين من إقامة وتنفيذ المشاريع التي تمكنهم من استغلال الموارد الطبيعة خاصة في المناطق المسماة ج، والسماح ايضا لهم بحفر آبار المياه للحد من معاناة المواطنين جراء شح المياه وندرتها خاصة في فصل الصيف، وقيام شركة المياه الاسرائيلية بتخفيض كميات المياه الواصلة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، الأمر الذي أثر سلبا على حياة المواطنين واضر بالمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية.