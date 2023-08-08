شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة بغزة توضح مستجدات خطوط الكهرباء المصرية ومشروع الغاز لمحطة التوليد

سلطة الطاقة بغزة توضح مستجدات خطوط الكهرباء المصرية ومشروع الغاز لمحطة التوليد
محطة توليد الطاقة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل، عن تطوات القطاع الكهربائي في غزة، وآخر مستجدات المباحثات في القاهرة بهدف توصيل الخطوط المصرية، بالإضافة لمستجدات تحويل محطة التوليد للعمل بالغاز.

وقال إسماعيل خلال ورشة عمل عقدت في غزة، اليوم الثلاثاء، إن هناك جهود تبذل مع الجانب المصري لاستئناف مد قطاع غزة بالكهرباء وزيادتها لتصل إلى 40 ميغاواط.

ولفت إلى أن وفداً من شركة الكهرباء متواجد حالياً في القاهرة من أجل الاتفاق على تشغيل الخطوط المصرية الممتدة لقطاع غزة، متوقعاً بأن يتم تشغيلها مع بداية العام القادم.

وبين أن شركة توزيع الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى تستقبل الطاقة المفترض تزويد غزة بها خلال عام 2026 وهي من متطلبات المانحين وهناك مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات.

من جانب آخر، قال إسماعيل إن تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سينتهي مع نهاية العام الجاري ويتوقع البدء بتنفيذه العام القادم بتمويل من قطر وسيضخ نحو 300 ميغاواط مع بداية عام 2026.

وبخصوص خدمة العدادات الذكية، قال رئيس سلطةا لطاقة بغزة،  إن "مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة كي تستوعب هذه الطاقة".

ولفت إلى أنه يوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير وهي خدمة اختيارية للمواطنين وليست إجبارية كما يعتقد البعض.

وحول منحة الـ 50 شيكل الحكومية، قال إسماعيل إن المنحة المخصصة لمستحقي الشؤون الاجتماعية دائمة وليست مؤقتة، وهي منحة حكومية كاملة ولن يتم خصم أي مبلغ من مستحقاتهم.

وأشار إلى أن هناك توجهات لتجميد خصم المديونيات القديمة على المواطنين في قطاع غزة خلال تعبئتهم لكروت الكهرباء.

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