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الأردن: إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة ووفاة أحدهم

الأردن: إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة ووفاة أحدهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة على إحدى واجهات الأردن الحدودية.

ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر في بيان الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض على المتسللين الثلاثة الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وهم تركي الجنسية، وأذري وجورجي وجد بحالة غيبوبة، وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين وتبين بأنه متوفى، كما تم تحويل الشخصين الآخرين إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع أي عملية تسلل، أو محاولة تهريب بكل قوة وحزم؛ لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.

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