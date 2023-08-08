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قطاع غزة: 4709 مواليد جدد خلال يوليو الماضي

قطاع غزة: 4709 مواليد جدد خلال يوليو الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، بغزة، أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر تموز/يوليو المنصرم، 4709 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 308حالة وفاة. 

وبيّنت الإحصائية، وفق ما نشرت وزارة الداخلية، بغزة، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 2,475 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.56%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.44% بواقع 2,234 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت1.751مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 889 مولوداً. 

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 900 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 621 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح و548 مولوداً جديداً. 

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 308 حالة وفاة خلال تموز/يوليو، حيث قُدرت وفيات الذكور 158حالة وفاة بنسبة تقدر 51.30%، مقابل 150حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 48.70%.

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