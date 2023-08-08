غزة: مدير بنك البريد يوضح تفاصيل خدمة الصراف الآلي الجديدة

رام الله - دنيا الوطنتحدث مدير عام بنك البريد في قطاع غزة منذر كراز، عن خدمة الصراف الآلي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع بنك الانتاج الفلسطيني لصالح الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال بنك البريد.وقال كراز في تصريح لإذاعة (صوت الأقصى) اليوم الثلاثاء، إن خدمة الصراف الآلي لبنك الانتاج الفلسطيني تُمكن الموظفين من صرف رواتبهم دون اللجوء لمكاتب البريد.ولفت إلى أنه يسمح للموظف السحب يومياً بمعدل 800 دولار أوما يعادله بالشيكل.وبين أن عملية السحب الواحدة من خلال الصراف الآلي حتى 2000 شيكل فقط، نتيجة وجود خصوصية بنظام الصراف لا تدعم صرف مبالغ أكثر من ذلك.وأوضخ أن أي موظف راتبه 4000 شيكل لا يمكنه سحب المبلغ كاملاً إلا بتجزئته على مرتين، مبيناً أن السحب الشهري حتى 18500شيكل خلال شهر بحد أقصى.