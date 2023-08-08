غزة: الأوقاف تُطلق فعاليات البرنامج العلمي السادس (نحو الرسوخ)

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الدائرة العلمية بوحدة التعليم الشرعي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج العلمي السادس (نحو الرسوخ)، بعنوان (الإلحاد وتياراته المعاصرة مخاطره وسبل مواجهته)، وذلك في مسجد الحسانية على شاطئ بحر غزة، بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من طلبة العلم والمهتمين بالعلوم الشرعية.وحضر لقاء الافتتاح كل من مدير عام التعليم الشرعي المكلف د. عبدالله أبو عليان، ومدير الدائرة العلمية د. أحمد أبو دلال، ورئيس قسم البرامج والمناهج العلمية د. وائل الهمص، ومحاضرا البرنامج العلمي أ. د. صالح الرقب ود. عبدالفتاح حمودة.بدوره أوضح أبو عليان أن برنامج الرسوخ السادس يأتي بهدف تمكين العقيدة، وتحصين الجيل من الشبهات في واقعنا المعاصر، مضيفًا: "إن قضية الإيمان قضية محورية تمثل رأس مال المسلم، والإلحاد يناقضها ويهدمها، فوجبت مجابهته".وأكد أبو عليان أن مجتمعنا عفيف، وعصي على الأفكار الشائبة، إلا أن الوقاية والإعداد والتأهيل لدعاتنا وعلمائنا وطلبة العلم ضرورة ملحة؛ لمواجهة هذه الظواهر التي بدأت تظهر في بعض المجتمعات الإسلامية.من جهته أشار أبو دلال إلى أن برنامج الرسوخ لهذا العام شهد تسجيل ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة من طلبة العلم الشرعي والمهتمين على مستوى قطاع غزة، وأن البرنامج سيتم بثه مباشرة عبر صفحة الدائرة العلمية على منصة الفيس بوك؛ للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور الداخلي والخارجي.وبيّن أن البرنامج يأتي ضمن المسارات والبرامج التي تنفذها الدائرة؛ بهدف التحصين الفكري للمجتمع، ومنها المسار الإلكتروني الذي تطلق من خلاله عديد البرامج والمحاضرات العلمية، إضافه إلى استضافة علماء من الداخل والخارج؛ بهدف معالجة الظواهر الاجتماعية المختلفة.ومن ناحيته بيّن الهمص أن البرنامج يستقطب ويستضيف نخبة من أهل العلم الذين يحاضرون في هذا البرنامج، الذي يستمر لمدة يومين، بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا، حتى صلاة الظهر، للحديث عن كيفية معالجة هذه المشكلة قبل أن تصبح ظاهرة، ومحاربة بذورها من البداية.وشهدت فعاليات اليوم الأول لبرنامج الرسوخ تقديم المحاضرة العلمية الأولى، والتي تحدث فيها أ. د. صالح الرقب عن مفهوم الإلحاد ودلالاته وأنماطه وآثاره، وأهداف الإلحاد وأسبابه، ووسائله المعاصرة، إضافة إلى موقف الإسلام من الإلحاد وسبل المواجهة.كما شهد اللقاء محاضرة علمية ثانية للدكتور عبد الفتاح حمودة، سيتحدث فيها عن المروجين للإلحاد ومقاصدهم، والتيارات الهدامة الجديدة وعلاقتها بالإلحاد (الإلحاد الجديد- الأنسنة- الإبراهيمية- الليبرالية، النسوية).جدير بالذكر أن فعاليات يوم غد الأربعاء الموافق 8/9 ستتضمن لقاءً للدكتور حسن حلس، سيحاضر فيه حول (الإلحاد في الفكر العربي المعاصر.. رموز ونماذج)، ولقاءً للدكتور محمد الجدي، عن الأصول الفكرية للإلحاد، ونقضها، على سبيل المثال: (ضعف البراهين على القضايا الدينية - نقص أدلة الإيمان - تبسيط إجابات الإلحاد- بداهة الإلحاد - الاستغناء عن العلم الإلهي، واستبداله بالعلم المادي- مشكلة الشر).