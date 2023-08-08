شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يؤكد ضرورة التضامن والوقوف بجانب الأسير المريض وليد دقه وجميع الأسرى

محافظ طولكرم يؤكد ضرورة التضامن والوقوف بجانب الأسير المريض وليد دقه وجميع الأسرى
الأسير وليد دقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على التضامن والوقوف باستمرار  إلى جانب الأسير المريض وليد دقه، وجميع أسرانا في سجون الإحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس يومياً شتى أنواع الجريمة والعذاب  بحق أسرانا، من الإعتقال التعسفي والعزل، وعدم  تقديم العلاج المناسب، وغيرها من الممارسات الأخرى.

وأوضح بأن الأسير دقه انهى حكمه المؤبد 37 عاماً في شهر أذار/مارس من هذا العام، ولم يفرج عنه بحجة إضافة سنتين، مما يضاعف من معاناته وبخاصة أنه بحاجة ماسة لتلقي العلاج المناسب حفاظاً على حياته ومنعاً لتدهور صحته.

جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال إستقبال عائلة  الأسير  دقه، في لقاء ضم زوجته سناء وإبنته ميلاد، وشقيقته، إلى جانب المشاركة بالإعتصام التضامني مع الأسرى من أمام مقر الصليب الأحمر بطولكرم، ضمن وقفة للتضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه وعن جميع الأسرى والأسيرات، وبمشاركة منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامه، ومدير نادي الأسير بطولكرم إبراهيم النمر، وممثلي المؤسسة الأمنية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

ونقل المحافظ أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس لزوجة الأسير دقه وعائلته، مشيراً إلى ما يمثله من قصة الصبر والصمود، وهو عنوان للنضال والأدب والثقافة، كما هو حال  الحركة الأسيرة الفلسطينية كلها، وبخاصة أنهم قادتنا وبوصلتنا نحو الحرية والإستقلال وإنهاء الإحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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