الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت في بلدة كوبر شمال رام الله، وطالت أسرى محررين، تخللها مواجهات عنيفة.ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات واسعة في بلدة كوبر شمال رام الله، داهمت خلالها منزل الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف" وعاثت فيه خرابا، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.واعتقلت قوات الاحتلال من البلدة كلا من المحرر ياسر الفحل، والمحرر زاهي إسماعيل البرغوثي، والمحرر ساهر إسماعيل البرغوثي، والمحرر أنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، والمحرر قسام مجد البرغوثي، وإصرار مجدالبرغوثي.وطالت الاعتقالات في كوبر إباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محي الدين نجم بعد مداهمة منزله في بلدة سيريس جنوب جنين، علماً أنه أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال.كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، 3 شبان من بلدة الزبابدة جنوب جنين، وهم الشقيقين محمود وربيع الفار والجريح حسن الشرقاوي.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو إسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.واقتحمت قوات الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين، أبي يوسف أبو ماريا وموسى خالد عوض.كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.وطالت الاعتقالات الشابين مهدي وخالد عياد بعد مداهمة منزليهما في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.وكان الشبان الثائر قد استهدفوا الليلة الماضية، البؤرة الاستيطانية في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة بالمفرقعات النارية.