شؤون فلسطينية

غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في "تل الهوا"

غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في "تل الهوا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بإجراء تعديلات على تقاطع شارعي الأقصى (المعروف بشارع الصناعة) وبيرزيت المجاور لحديقة برشلونة في منطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة، بهدف تنظيم الحركة على التقاطع.

وأفاد رئيس قسم الهندسة المرورية في البلدية، م. سامي الشياح، أن الأعمال تشمل إجراء توسعة لجزء من شارع بيرزيت غرب حديقة برشلونة ليصبح عرض الإسفلت 8 أمتار بدلاً من 6.5 متر بهدف إتاحة الحركة المرورية في كلا الاتجاهين في الشارع بسهولة ودون عوائق.

وأضاف أنه سيتم أيضاً إجراء تعديلات على الجزر في هذا الجزء من شارع الأقصى لتنظيم الحركة على التقاطع والتقليل من الحوادث التي قد تقع على التقاطع بسبب اتساع مساحة التقاطع وعدم تقابل محاور الشوارع المتعامدة على الشارع.

وبين أن هذه الإجراءات والتعديلات ستساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة في شارع بيرزيت وتنظيم الحركة على التقاطع وتقليل إمكانية وقوع حوادث سير في المكان، بالإضافة إلى ضبط الحركة من الشوارع المتعامدة على شارع الأقصى. 

وكانت بلدية غزة قد أجرت خلال الأعوام القليلة الماضية وفي عهد المجلس البلدي الحالي عدة تعديلات على الجزر وإنشاء دورانات لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري وتقليل حوادث السير منها؛ دوار دولة بحي الزيتون، ودوار على شارع عمر المختار أمام مركز رشاد الشوا، وتم أيضا فتح الجزيرة في شارع عمر المختار أمام الشوارع شرق وغرب مفترق السرايا، وإنشاء دوار على تقاطع شارعي القدس وعون الشوا المعروف بشارع 8، بالإضافة إلى تعديلات في مناطق أخرى في المدينة.

وأكدت البلدية أن هذه التعديلات وإنشاء الدورانات ساهمت بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري عن بعض المناطق المزدحمة وكذلك ساهمت في تنظيم حركة السير، والتخفيف من حوادث الطرق.

أخبار ذات صلة

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

الخارجية: رفض نتنياهو المتكرر للدولة الفلسطينية يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

الخارجية: رفض نتنياهو المتكرر للدولة الفلسطينية يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

غزة: وزارة التعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية للعام 2023

غزة: وزارة التعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية للعام 2023

سلطة الطاقة: سننفذ عشرات المشاريع لاستكمال وتأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء في غزة

سلطة الطاقة: سننفذ عشرات المشاريع لاستكمال وتأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء في غزة

غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في &quot;تل الهوا&quot;

غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في "تل الهوا"

أستراليا تقرر استخدام مصطلح &quot;الأراضي الفلسطينية المحتلة&quot;.. والخارجية ترحب

أستراليا تقرر استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة".. والخارجية ترحب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

أسرى الجبهة الشعبيّة يشرعون بسلسلة من الخطوات النضالية

أسرى الجبهة الشعبيّة يشرعون بسلسلة من الخطوات النضالية

فيديو.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فيديو.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

حماس تُعلق على تفجير الاحتلال منزل الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة

حماس تُعلق على تفجير الاحتلال منزل الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة

جنين: مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين من بلدة الزبابدة

جنين: مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين من بلدة الزبابدة

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

منوعات

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من &quot;سيب وأنا أسيب&quot; والجمهور يتفاعل

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من "سيب وأنا أسيب" والجمهور يتفاعل

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

عربي

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية