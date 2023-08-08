غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في "تل الهوا"

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بإجراء تعديلات على تقاطع شارعي الأقصى (المعروف بشارع الصناعة) وبيرزيت المجاور لحديقة برشلونة في منطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة، بهدف تنظيم الحركة على التقاطع.وأفاد رئيس قسم الهندسة المرورية في البلدية، م. سامي الشياح، أن الأعمال تشمل إجراء توسعة لجزء من شارع بيرزيت غرب حديقة برشلونة ليصبح عرض الإسفلت 8 أمتار بدلاً من 6.5 متر بهدف إتاحة الحركة المرورية في كلا الاتجاهين في الشارع بسهولة ودون عوائق.وأضاف أنه سيتم أيضاً إجراء تعديلات على الجزر في هذا الجزء من شارع الأقصى لتنظيم الحركة على التقاطع والتقليل من الحوادث التي قد تقع على التقاطع بسبب اتساع مساحة التقاطع وعدم تقابل محاور الشوارع المتعامدة على الشارع.وبين أن هذه الإجراءات والتعديلات ستساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة في شارع بيرزيت وتنظيم الحركة على التقاطع وتقليل إمكانية وقوع حوادث سير في المكان، بالإضافة إلى ضبط الحركة من الشوارع المتعامدة على شارع الأقصى.وكانت بلدية غزة قد أجرت خلال الأعوام القليلة الماضية وفي عهد المجلس البلدي الحالي عدة تعديلات على الجزر وإنشاء دورانات لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري وتقليل حوادث السير منها؛ دوار دولة بحي الزيتون، ودوار على شارع عمر المختار أمام مركز رشاد الشوا، وتم أيضا فتح الجزيرة في شارع عمر المختار أمام الشوارع شرق وغرب مفترق السرايا، وإنشاء دوار على تقاطع شارعي القدس وعون الشوا المعروف بشارع 8، بالإضافة إلى تعديلات في مناطق أخرى في المدينة.وأكدت البلدية أن هذه التعديلات وإنشاء الدورانات ساهمت بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري عن بعض المناطق المزدحمة وكذلك ساهمت في تنظيم حركة السير، والتخفيف من حوادث الطرق.