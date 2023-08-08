شؤون فلسطينية

أستراليا تقرر استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة".. والخارجية ترحب

أستراليا تقرر استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة".. والخارجية ترحب
علم أستراليا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأكدت أن فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

الخارجية: رفض نتنياهو المتكرر للدولة الفلسطينية يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

الخارجية: رفض نتنياهو المتكرر للدولة الفلسطينية يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

غزة: وزارة التعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية للعام 2023

غزة: وزارة التعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية للعام 2023

سلطة الطاقة: سننفذ عشرات المشاريع لاستكمال وتأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء في غزة

سلطة الطاقة: سننفذ عشرات المشاريع لاستكمال وتأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء في غزة

غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في &quot;تل الهوا&quot;

غزة: إجراء تعديلات على تقاطع شارعي الصناعي وبيرزيت في "تل الهوا"

أستراليا تقرر استخدام مصطلح &quot;الأراضي الفلسطينية المحتلة&quot;.. والخارجية ترحب

أستراليا تقرر استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة".. والخارجية ترحب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

غزة: الأوقاف تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الدعوي آداب اللباس والزينة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تركزت في بلدة كوبر

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

الباحث عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى

أسرى الجبهة الشعبيّة يشرعون بسلسلة من الخطوات النضالية

أسرى الجبهة الشعبيّة يشرعون بسلسلة من الخطوات النضالية

فيديو.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فيديو.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

حماس تُعلق على تفجير الاحتلال منزل الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة

حماس تُعلق على تفجير الاحتلال منزل الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة

جنين: مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين من بلدة الزبابدة

جنين: مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين من بلدة الزبابدة

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

منوعات

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من &quot;سيب وأنا أسيب&quot; والجمهور يتفاعل

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من "سيب وأنا أسيب" والجمهور يتفاعل

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

عربي

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية