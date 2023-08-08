قيمتها 19 ألف شيكل.. المباحث بغزة تضبط 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا

رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة بغزة، 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا، بقيمة إجمالية بلغت "19" ألف شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عنها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف المفقودة.وأوضحت الدائرة أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها ضبط الهواتف المفقودة خلال "72" ساعة من الإبلاغ عنها.ولفتت إلى أنه جرى إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.