أسرى الجبهة الشعبيّة يشرعون بسلسلة من الخطوات النضالية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يشرع أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بخطوات لمواجهة الهجمة ضد قيادات وكوادر الجبهة في السجون، من قبل جهاز المخابرات "شاباك" وأذرعه في السجون، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستنفار.وأفاد مركز (حنظلة) أنّ الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الإداريين والتمديد المستمر لهم استدعى إعداد برنامج نضالي تخوضه الجبهة إلى جانب العديد من الأسرى الإداريين عبر مواجهة تكتيكيّة متدحرجة للتصدي لهذه السياسة.ومن جهة أخرى، استنكرت إدارة مركز (حنظلة)، والدائرة الإعلامية لفرع الجبهة في السجون، تعنّت القضاء الإسرائيلي برفض الإفراج المبكر عن الأسير القائد وليد دقة، واعتبرتها خطوة انتقامية تستهدف حياة الأسير أبو ميلاد.وشددت الدائرة، أنّ خطواتها النضالية الموجّهة للسجان الصهيوني ستستمر رفضًا لإجراءاته ضد الأسرى بمن فيهم الأسرى المرضى.