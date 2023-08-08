مستشفى إسرائيلي يتعرض لهجوم إليكتروني كبير



وفي أعقاب هذا الهجوم، أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في قسم الطوارئ، بالاتصال بالمستشفيات القريبة في المركز، وعدم التوجه الى المستشفى المذكور بعد ان تم شلل حواسيب داخله.





وعليه تقرر عدم استقبال المرضى في العيادات الخارجية ومراكز التصوير بالمستشفى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



من ناحيتها، أفادت وزارة الصحة وهيئة "السايبر" القطرية، أنهما تلقيا بلاغا خلال الليلة المنصرمة بوقوع هجوم إلكتروني على مستشفى "معياني هشوعا" أدى إلى إغلاق أنظمة الكمبيوتر الإدارية. وأوضح المستشفى أنه بحسب ما هو معروف حاليا فإن الأجهزة الطبية لم تتضرر ولا ضرر على مرضى المركز.





وفي هذه المرحلة، وفقًا لوزارة الصحة، لا يتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وأضافت أن "فرق من وزارة الصحة وهيئة السايبر القطرية موجودون في المستشفى للمساعدة في التعامل مع الحادث بالتعاون مع طاقم المستشفى".



ووفقًا لبيانات شركة أمن المعلومات "Check Point"، فإن قطاع الرعاية الصحية في إسرائيل هو أحد القطاعات الأكثر تعرضًا للهجمات الإلكترونية في الاقتصاد الإسرائيلي.





وقد ارتفع في الأشهر الأخيرة عدد الهجمات التي تستهدف مؤسسات الرعاية الصحية بنسبة 30٪ وإحدى المنظمات، على سبيل المثال، تعرضت للهجوم في الربع الأخير أسبوعيا لحوالي 810 محاولة اختراق.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هجوماً إليكترونياً وقع اليوم على مستشفى "معياني هشوعا" في مدينة بني براك، قرب تل أبيب، فيما طالب المهاجمون مبلغاً من المال ابتزازا لرفع الهجوم عن المستشفى.يأتي ذلك، بعد قرابة عامين على الهجوم الذي أدى إلى إغلاق أجزاء كبيرة من مستشفى "هليل يافه" في مدينة الخضيرة.