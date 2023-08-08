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مشترك مع عصابات دولية.. الأردن يعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات

مشترك مع عصابات دولية.. الأردن يعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات في الأردن يوم الاثنين، القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات، والذي يشترك مع عصابات دولية.

ووفق ما نقلت قناة (المملكة) عن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، بأن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، مطلوب مسلح وخطير بحقه عشرات الطلبات المتعلقة بقضايا المخدرات وتهريبها إلى داخل الأردن، بالاشتراك مع العصابات الدولية، والمتهم بعدة قضايا أمنية أخرى، منها التحريض على أطلاق العيارات النارية على رجال مكافحه المخدرات.

وبين الناطق باسم مديرية الأمن العام، أنه وفي إطار المتابعة الأمنية والاستخبارية للنشاطات المرتبطة بالمخدرات، تعاملت الإدارة خلال الأيام الماضية مع ست قضايا نوعية في الزرقاء، والعاصمة، والمفرق، والرمثا وأُلقي القبض خلالها على تسعة أشخاص من تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

وأوضح أن أبرز تلك القضايا كانت ضمن اختصاص محافظة المفرق، فبعد متابعة ومراقبة حثيثة لمطلوب مصنف بالخطر، ومشترك مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات ومن المحرضين على إطلاق العيارات النارية على رجال مكافحة المخدرات فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تحديد مكان اختبائه في منطقة البادية الشمالية- الرويشد.

وأشار إلى أن قوة أمنية خاصة داهمت المطلوب وألقت القبض عليه بعد كمين محكم وبرفقته شقيقه دون وقوع أي إصابات، وبحوزتهما أسلحة نارية أوتوماتيكية وذخائر.

وتابع أنه وفي قضية أخرى في محافظة العاصمة، داهمت قوة أمنية تاجر مخدرات بحقه تسعة قيود متعلقة ببيع المخدرات وترويجها، إذ جرت مداهمته داخل منزله؛ وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 5 آلاف حبة مخدرة وسبعة كفوف من الحشيش المخدر و 100 غرام من مادة الهيروين المخدر وسلاح ناري أُخفي داخل منزله .

كما جرت في محافظة العاصمة عمّان، مداهمة أحد تجار المخدرات وألقي القبض عليه وبرفقته شخص وتم ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدر.

وفي محافظة الزرقاء، قام فريق تحقيقي بمتابعة معلومات وردت حول قيام شخص بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة لتهريبها لدولة مجاورة، ومرتبط بشبكة تهريب المخدرات، إذ تمكن الفريق من خلال التحقيقات من تحديد طريقة التهريب من خلال كروزات الدخان وبالتعاون مع شخصين آخرين، وجرى على الفور مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم، وضبط الكمية وهي 50 ألف حبة مخدرة .

كما تابع فريق تحقيقي من الإدارة معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من المخدرات في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وتحرك الفريق للمكان وعثر على 3 كيلو من مادة الكريستال المخدر و15 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و300 غم من مادة الكوكايين، وبعد جهد استخباري تم تحديد التاجر العائدة إليه المواد المخدرة، وتم إلقاء القبض عليه وهو من الأشخاص المشتركين مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات.

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