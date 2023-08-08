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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة جديدة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة جديدة
مدينة الرياض
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق شركة "كياني" المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الشركة، التي ترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مجلس إدارتها، ستركز على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسية، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.

وبحسب الوكالة، فإن "كياني" تهدف إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية، كما تسعى للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل الإسهام في استحداث مجتمع حيوي تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ستقدم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربطا سلسا بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعيا للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات.

وستعمل الشركة على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والإسهام في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.

بدوره، أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، أن الشركة "تهدف إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال، ونحن سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيسي بصحة ورفاهية المرأة، وستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص على تقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية".

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