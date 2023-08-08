حماس تُعلق على تفجير الاحتلال منزل الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن تفجير الاحتلال لمنزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة "سلوك نازي عنصري".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "تفجير العدو الصهيوني لمنزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة البطولية، سلوك نازي عنصري، وتعبير واضح عن عجز الاحتلال الكامل عن حسم المعركة مع شعبنا ومقاومته، وفشله في وقف ثورة الشعب الفلسطيني الأبي".وأكد قاسم بأن "هذه السياسية الارهابية من العقاب الجماعي اثبتت فشلها الذريع بوقف ثورة شعبنا التي تواصلت برغم كل جرائم الاحتلال".وتابع: بأن "هذا الارهاب الصهيوني بتفجير بيوت الشهداء والأسرى والمقاومين سيمثل دافعاً جديداً للثائرين لمواصلة المقاومة وتصعيد الانتفاضة والرد على جرائم الاحتلال".