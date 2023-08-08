الهند: البرلمان يبحث حجب الثقة عن حكومة مودي

رام الله - دنيا الوطنيبحث البرلمان الهندي اليوم الثلاثاء، اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وسيبدأ زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، الذي أعيد إلى منصبه يوم أمس الاثنين، المناقشة نيابة عن المعارضة، على أن يصوت المشرعون على الاقتراح يوم الخميس بعد المناقشة.ولن تخسر حكومة مودي التصويت لأن حزب "بهاراتيا جاناتا" وحلفاءه يتمتعون بالأغلبية، لكن قادة المعارضة يقولون إن "النقاش سيجبر مودي على التحدث عن الاشتباكات العرقية المستمرة في ولاية مانيبور".