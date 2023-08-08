شؤون فلسطينية

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم فهي ترتكب بشكل يومي  انتهاكات وأساليب تعذيب بحق الشبان الفلسطينين، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم داخل السجون، مما يشكل بصمة عار بحق المؤسسات الدولية والإنسانية التي تعجز عن تأمين وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

وفي هذا السياق، تم توثيق وفقا لزيارة محامي الهيئة ظروف اعتقال الشاب ربيع شهاب ( 29 عاماً ) من محافظة جنين، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بعد أن قامت باقتحام منزله، وتخريبه وقلب محتوياته رأسا على عقب، ولم تسلم قوات الاحتلال من فعل ذلك، بل قاموا أيضا بتسليط الكلاب البوليسية الشرسة على جسد الأسير والذي عمل على نهش لحمه مما عرضه للعديد من الإصابات والجروح، وخلال عملية الاقتياد الى مراكز التحقيق قاموا جنود من الاحتلال بالاعتداء عليه داخل الجيب العسكري بواسطة الأيدي والأرجل والبنادق، لينقلوه الى مركز تحقيق حواره حيث ما زال يقبع بداخله.

كما وثقت الهيئة تفاصيل اعتقال الشاب حمزة رياض فريج (29 عاماً) من محافظة طولكرم، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله وإحداث الخراب في مقتنياته وخلال عملية الاعتقال تم تعصيب عينيه ما فوق الحواجب وحتى أرنبة أنفه بشريط من القماش الأبيض الضاغط على عينيه، و تم تكبيل يديه خلف ظهرة  بواسطة قيود بلاستيكية رفيعة ذو حواف حادة على اثرها اصيب بجروح لينقلوه الى حوارة حيث زال يقبع بداخله.

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تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

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