تركزت شمال غرب رام الله.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيراً محررا من قرية سيريس جنوب جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محي الدين سعيد نجم بعد مداهمة منزله في قرية سيريس، علماً أنه أمضى (19 عاماً) في سجون الاحتلال

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة وداهمت عددا من المنازل واستجوبت ساكنيها، كما اقتحمت بلدة ميثلون وقريتي مسلية وصانور.





كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان شمال مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو اسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة، بعد داهمت منازل ذويهم وفتشتها.





وفي شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من بلدة بيت أمر..

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في البلدة واعتقلت الأسيرين المحررين، أبي يوسف أبو ماريا (22 عاما)، وموسى خالد عوض (22 عاما).

وقال رئيس البلدية شوكت البرغوثي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الاحتلال اقتحم عددا كبيرا من المنازل في البلدة، واعتقل كلاً من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.وأشار إلى أن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال للبلدة، حيث أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.ولفت إلى أن هذا الاقتحام يأتي عقب محاولات المستوطنين المتكررة خلال الفترة الماضية لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة "الباطن" بالجهة الجنوبية من كوبر، إلا أن الأهالي تمكنوا من طردهم وتفكيك البؤرة.وأصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.