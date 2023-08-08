نابلس: إصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر

رام الله - دنيا الوطنأُصيب العشرات من المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما اصيب مواطنان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الاسعافات الميدانية اللازمة لهم.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث تم اخلاء عائلة مكونة من خمسة افراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين عشرات الشبان وجنود الاحتلاليشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.