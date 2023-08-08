شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة

شاهد: قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة
جانب من تفجير منزل الشهيد خروشة
رام الله - دنيا الوطن
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد خروشة، بأنه نفذ عملية حوارة قرب نابلس، قبل عدة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.

وذكر أن قوات الاحتلال اجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.

ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة،  في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا الرصاص، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

وأضاف أن طواقم الهلال تعاملت مع 185 حالة اختناق، وأخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السام، كما تعاملت مع أربع حالات سقوط.
يذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.


 



 

أخبار ذات صلة

جنين: مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين من بلدة الزبابدة

جنين: مستعربون يختطفون ثلاثة مواطنين من بلدة الزبابدة

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

تفاصيل بشأن سياسة التنكيل الشديد التي يتبعها الاحتلال خلال اعتقال الشبان

تركزت شمال غرب رام الله.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

تركزت شمال غرب رام الله.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

نابلس: إصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر

نابلس: إصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر

شاهد: قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة

شاهد: قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة

العملات: الدولار يرتفع أمام الشيكل

العملات: الدولار يرتفع أمام الشيكل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

غنام وعودة والطيبي يقدمون العزاء لذوي الشهيد معطان

غنام وعودة والطيبي يقدمون العزاء لذوي الشهيد معطان

دائرة اللاجئين وسفارة فلسطين بلبنان توزعان وجبات غذائية على النازحين من مخيم عين الحلوة

دائرة اللاجئين وسفارة فلسطين بلبنان توزعان وجبات غذائية على النازحين من مخيم عين الحلوة

اشتية: المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة

اشتية: المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة

بدران: دماء الشهداء والمقاومين وقود يقرّب شعبنا إلى النصر والتحرير

بدران: دماء الشهداء والمقاومين وقود يقرّب شعبنا إلى النصر والتحرير

اشتية يلتقي وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي

اشتية يلتقي وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي

الأحمد يلتقي قائد الجيش اللبناني

الأحمد يلتقي قائد الجيش اللبناني

بتوجيهات الدعليس.. إنهاء أزمة معلمي الحكومة المقبولين بوكالة (أونروا)

بتوجيهات الدعليس.. إنهاء أزمة معلمي الحكومة المقبولين بوكالة (أونروا)

منوعات

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من &quot;سيب وأنا أسيب&quot; والجمهور يتفاعل

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من "سيب وأنا أسيب" والجمهور يتفاعل

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

عربي

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

زخات شهب البرشاويات.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها الأردن الجمعة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم