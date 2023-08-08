شاهد: قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة

وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد خروشة، بأنه نفذ عملية حوارة قرب نابلس، قبل عدة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.



وذكر أن قوات الاحتلال اجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.



ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا الرصاص، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.



وأضاف أن طواقم الهلال تعاملت مع 185 حالة اختناق، وأخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السام، كما تعاملت مع أربع حالات سقوط.

يذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.