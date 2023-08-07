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دولي

واشنطن توافق على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

واشنطن توافق على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" لأوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، داغ بوش، الموافقة رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال بوش إن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه قوله: "الآن، عليها (الدبابات) الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل المكونات من الذخيرة، وقطع الغيار، ومعدات الوقود، ومعدات الإصلاح"، كما أشارت القناة التلفزيونية إلى أن الولايات المتحدة أصلحت وأعدت 31 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا.

وقررت السلطات الأمريكية نقل الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" القديمة إلى كييف، بدلا من الإصدار الحديث من الدبابات.

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