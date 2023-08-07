اشتية: المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن "شعبنا يطمح للحرية والاستقلال بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا وإقامة دولتنا المستقلة، ونبذل كافة الجهود لتمكين شعبنا وتعزيز صموده على الأرض".جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا من مجلس التمكين الوطني للأميركيين السود.وأضاف رئيس الوزراء: "نواجه فراغا سياسيا خطيرا، حيث لا يوجد أي مبادرة للسلام، والإدارة الأميركية لم تفي بعد بتعهداتها ولم تعين مبعوثا للسلام، ويتعامل المجتمع الدولي مع قضيتنا بمعايير مزدوجة".وشدد اشتية على أن إسرائيل تستمر بانتهاكاتها بحق شعبنا، من عمليات القتل اليومي والاعتقالات والاقتحامات للمناطق الفلسطينية، وتسارع وتيرة الاستيطان، وتستمر في احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات وفي مقابر الأرقام، إضافة الى وضع العراقيل والحواجز أمام حرية الحركة للمواطنين والتجارة.ووجه رئيس الوزراء الدعوة عبر الوفد لرجال الدين والمجتمع المدني ورؤساء الجامعات في الولايات المتحدة لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.