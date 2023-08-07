بقرار رئاسي.. قدورة فارس رئيساً لهيئة الأسرى خلفاً للراحل أبو بكر

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بتعيين عبد القادر ابراهيم فارس حامد " قدورة فارس" رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين بدرجة وزير.وجاء قرار تعيين قدورة فارس، عقب وفاة رئيس الهيئة السابق قدري أبو بكر بحادث سير قبل أسابيع قليلة.عبد القادر إبراهيم فارس حامد واسمه الحركي قدورة فارس (وُلد في 13 يونيو 1962 في سلواد) سياسي فلسطيني ووزير سابق وأحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الأول وأحد أعضاء حركة فتح. يشغل حاليًا رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني.انخرط قدورة فارس في الحياة السياسية بعد انضمامه إلى حركة فتح في عام 1978، عندما صار عضوًا في خلية عسكرية محلية أسمت نفسها نسور العاصفة.اعتقل لأول مرة في 8 ديسمبر 1981 من منزله في سلواد ونقله الاحتلال الإسرائيلي إلى معتقل رام الله . وفي 15 نوفمبر 1982 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في رام الله عليه بالسجن 15 عامًا في معتقل بئر السبع. نُقل في 2 يوليو 1984 إلى سجن الجنيد في نابلس ، في عام 1992، قاد إضراب الأسرى عن الطعام في سجن الجنيد.بعد اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بدأت إسرائيل بالإفراج عن أسرى فلسطينيين على شكل دفعات. أطلقت إسرائيل سراحه في 19 أغسطس 1994 ضمن دفعة بلغ عددها 135 أسيرًا وبشرط الإبعاد إلى أريحا.شارك قدورة فارس عن دائرة رام الله والبيرة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 1996 وفاز في الانتخابات بــ 20,980 صوت واستمر حتى عقد الانتخابات التشريعية الثانية في عام 2006.عُين وزير دولة في حكومة أحمد قريع الثانية، وأُوكلت له مهام متابعة شؤون الجدار والاستيطان، واستمر في المنصب منذ 12 نوفمبر 2003 حتى 24 فبراير 2005.