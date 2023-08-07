بدران: دماء الشهداء والمقاومين وقود يقرّب شعبنا إلى النصر والتحرير

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران على أن دماء الشهداء والمقاومين هي وقود يقربنا إلى النصروالتحرير.وقال بدران إن كل قطرة دم تسيل من مقاوم فلسطيني تقربنا إلى النصر، مضيفًا أن "قوافل الشهداء لا تمضي سُدى، والذي يمضي هو الطغيان".واستُشهد صباح اليوم الاثنين، الفتى رمزي فتحي حامد (17 سنة) من سلواد شرق رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام.واغتالت قوات الاحتلال الخالصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس الأحد، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.