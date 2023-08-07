شؤون فلسطينية

الأحمد يلتقي قائد الجيش اللبناني

الأحمد يلتقي قائد الجيش اللبناني
الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد اليوم الاثنين، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وبحث الأحمد خلال لقائه عون بحضور سفير فلسطين أشرف دبور، وأمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، التطورات في مخيم عين الحلوة.

كما التقى الأحمد، أمين التنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، بحضور دبور، وأبو العردات، وعضو الأمانة السياسية في التنظيم الشعبي ناصيف عيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في مخيم عين الحلوة والإجراءات لتثبيت وقف إطلاق النار، ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه.

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