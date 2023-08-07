بتوجيهات الدعليس.. إنهاء أزمة معلمي الحكومة المقبولين بوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، اليوم الاثنين، لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف (أونروا).وأوعزت رئاسة العمل الحكومي، بضرورة الإسراع بالبت في قبول استقالاتهم التي تقدموا بها، ليتسنى لهم إتمام اجراءات توظيفهم بالوكالة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها.وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان مقتضب، أنه بدءً من الغد سيتسنى لهؤلاء المعلمين الحصول على إفادة إنهاء عملهم الحكومي وفق الأصول، بعد تذليل الاشتراطات المرتبطة بالفترة الزمنية اللازمة لقبول الاستقالة والإجراءات الإدارية المطلوبة.