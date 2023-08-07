شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تطلق المنحة العينية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"الاقتصاد" تطلق المنحة العينية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من المنحة العينية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً  بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من الحكومة السويدية.

وتأتي المنحة ضمن برنامج "الإصرار لنواصل المشوار"، الذي تنفذه الوزارة لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني، وتمكين المشاريع وضمان تمكين الأعمال للفئات المستهدفة، وتحسين جودة منتجاتهم وشمولية الخدمات الفنية والتمويلية التي تحتاجها تلك الاعمال.

ويبدأ التسجيل للمنحة اليوم وحتى الاثنين المقبل عبر الرابط اضغط هنا .

وتعتمد المنحة على دعم الابتكار والرقمنة وما يلزم لإدماج تكنولوجيا المعلومات في تطوير الأعمال متناهية الصغر والصغيرة جدا التي تقودها النساء، وتحديدا النساء الناجيات من العنف، والشباب والشابات من ذوي الإعاقة.

وتقدم المنحة مبلغا ماليا لتمويل شراء مدخلات الإنتاج، بما يشمل سلسلة التوريد اللازمة لضمان استدامة الأعمال (آلات ومعدات الإنتاج، وأجهزة كهربائية والكترونية) التي تضمن استدامة المشروع.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يلتقي رئيس جهاز (شاباك) ويؤكد دعمه له

نتنياهو يلتقي رئيس جهاز (شاباك) ويؤكد دعمه له

تفاصيل لقاء الملك عبد الله ورئيس الوزراء المصري

تفاصيل لقاء الملك عبد الله ورئيس الوزراء المصري

&quot;الاقتصاد&quot; تطلق المنحة العينية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"الاقتصاد" تطلق المنحة العينية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

&quot;الشباب والثقافة&quot; تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

"الشباب والثقافة" تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

إسرائيل تصدر قراراً جديداً بشأن الفلسطينيين حملة الجنسية الأمريكية من قطاع غزة

إسرائيل تصدر قراراً جديداً بشأن الفلسطينيين حملة الجنسية الأمريكية من قطاع غزة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نتنياهو يلتقي رئيس جهاز (شاباك) ويؤكد دعمه له

نتنياهو يلتقي رئيس جهاز (شاباك) ويؤكد دعمه له

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

&quot;الشباب والثقافة&quot; تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

"الشباب والثقافة" تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

غزة: المباحث العامة تُوقف ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

غزة: المباحث العامة تُوقف ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

منوعات

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من &quot;سيب وأنا أسيب&quot; والجمهور يتفاعل

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من "سيب وأنا أسيب" والجمهور يتفاعل

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

عربي

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق