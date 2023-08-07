إصابات في إنفجار عنيف بميناء تركي

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، جراء انفجار وقع تحديدًا في مخزن للغلال بمدينة اسطنبول التركية.وأكدت محافظ كوجالي إصابة 10 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، جراء انفجار وقع اليوم في مخزن للغلال بميناء درينجة شرق إسطنبول.من جانبه، قال رئيس بلدية درينجة زكي أيغون في تصريحات لوسائل اعلام تركية إن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، لكنه كان انفجارا عنيفا، ولم يصاحبه حريق.وأشار أيغون إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ضغط غاز، لافتا إلى إرسال بعض الجرحى للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم عقب انفجار تركيا.