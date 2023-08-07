دولي

إصابات في إنفجار عنيف بميناء تركي

إصابات في إنفجار عنيف بميناء تركي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، جراء انفجار وقع تحديدًا في مخزن للغلال بمدينة اسطنبول  التركية.

وأكدت محافظ كوجالي إصابة 10 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، جراء انفجار وقع اليوم في مخزن للغلال بميناء درينجة شرق إسطنبول.

من جانبه، قال رئيس بلدية درينجة زكي أيغون في تصريحات لوسائل اعلام تركية إن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، لكنه كان انفجارا عنيفا، ولم يصاحبه حريق.

وأشار أيغون إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ضغط غاز، لافتا إلى إرسال بعض الجرحى للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم عقب انفجار تركيا.

أخبار ذات صلة

إصابات في إنفجار عنيف بميناء تركي

إصابات في إنفجار عنيف بميناء تركي

نتنياهو: إسرائيل والسعودية ستعمقان علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية

نتنياهو: إسرائيل والسعودية ستعمقان علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية

الأسطول الأميركي الخامس: وصول 3000 بحار لمنطقة الشرق الأوسط

الأسطول الأميركي الخامس: وصول 3000 بحار لمنطقة الشرق الأوسط

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات المُسيّرة

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات المُسيّرة

النيجر: قادة الانقلاب يُعلنون إغلاق المجال الجوي للبلاد

النيجر: قادة الانقلاب يُعلنون إغلاق المجال الجوي للبلاد

نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد

نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد

اشتعال بطارية دراجة كهربائية يودي بحياة شخص غربي لندن

اشتعال بطارية دراجة كهربائية يودي بحياة شخص غربي لندن

الاحتلال يقرر تحويل ستة ملايين شيكل لإنشاء غرف طوارئ محصنة في سديروت

الاحتلال يقرر تحويل ستة ملايين شيكل لإنشاء غرف طوارئ محصنة في سديروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

&quot;الشباب والثقافة&quot; تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

"الشباب والثقافة" تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس

وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين

منوعات

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من &quot;سيب وأنا أسيب&quot; والجمهور يتفاعل

أحمد السعدني ينشر مقطعاً محذوفاً من "سيب وأنا أسيب" والجمهور يتفاعل

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

بالصور: بيلا حديد تعلن عن تعافيها من مرض خطير

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

فيلم باربي يثير حالة هوس عالمي ويجني أرباحاً خيالية.. كم بلغت؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

كيف انتهت الأزمة بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان؟

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

عربي

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع