جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- محافظات قطاع غزة، اليوم، مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، سبل التعاون وتوطيد العلاقات المشتركة.جاء ذلك خلال زيارة نفذها وفد من الاتصالات الفلسطينية إلى مقر الجمعية، وضم مدير دائرة قطاع الاعمال شادي ناصر، ومدير الشركات زهير الحلبي، ومدير الحسابات الاستراتيجية محمد الريس، ومدير الشركات لمنطقة غزة حسام الجاروشة، ومدير حساب مبيعات الشركات علاء أبو حسان، وكان في الاستقبال، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال نبيل شراب، والمدير الإداري شادي الملاحي.وأشاد شراب، بجهود مجموعة الاتصالات ودعمها المتواصل لرجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات في إطار تحقيق وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير بيئة متميزة لأداء الأعمال وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.من جانبه، ثمن ناصر، الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال في سياق تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى بما يحقق مصلحة الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص.وأكد ناصر على استعداد بالتل لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية لجميع فئات المجتمع الفلسطيني لاسيما رجال الأعمال، وفق أعلى معايير الجودة.وفي ختام اللقاء، كرم وفد الاتصالات الفلسطينية، جمعية رجال الأعمال على دورها البارز في خدمة القطاع الخاص وتعزيز التنمية والاقتصاد الوطني.