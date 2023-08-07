شؤون فلسطينية

إسرائيل تصدر قراراً جديداً بشأن الفلسطينيين حملة الجنسية الأمريكية من قطاع غزة

إسرائيل تصدر قراراً جديداً بشأن الفلسطينيين حملة الجنسية الأمريكية من قطاع غزة
إجراءات إسرائيلية جديدة بشأن سفر المواطنين الأميركيين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل وافقت على السماح لفلسطينيين من قطاع غزة، من حملة الجنسية الأمريكية، بالسفر عبر مطار بن غوريون.

ووفق ما ذكرت قناة (كان)، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطة التجريبية التي تقوم بها إسرائيل واستجابة لأحد المطالب الأمريكية التي وضعتها واشنطن شرطًا لقبول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء عن تأشيرات الدخول.

يشار إلى أن إسرائيل أدرجت بعض التعديلات على إجراءات دخول فلسطينيين من الضفة الغربية، ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى أراضي عام 48.

ووفق ما ذكرت صحيفة (هآرتس)، قبل نحو أسبوعين، فإن التعديلات ستكون أسهل من السابق بحيث يكون دخولهم عبر مطار "بن غوريون" الدولي في اللد، وكذلك دخول مواطنين أميركيين يحملون جنسيات دول أخرى بينها على سبيل المثال إيران وسوريا وغيرهما.

وتقول الصحيفة، إن وزارتي الخارجية والجيش في إسرائيل عممتا مؤخرا، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية ومواطنين أميركيين يحملون جنسية دولة تصنف إسرائيلياً على انها "دولة معادية"، ومن بينها سوريا وإيران.

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