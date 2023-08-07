شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة
الأسير وليد دقة
رام الله - دنيا الوطن
رفضت محكمة الاحتلال، اليوم الإثنين، الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 48.

وكانت لجنة الإفراجات الإسرائيلية الخاصة قد قررت مؤخرا، عدم الإفراج عن الأسير دقة، في حين أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه في حينه أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكر للمحكمة المركزية.

الأسير أبو دقة معتقل منذ (38 عاماً)، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، ويتواجد في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة".

دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، ساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

وأكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة في أن "أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير إدارة سجون الاحتلال".

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحق الأسير دقة حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37 عامًا)، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39 عامًا).

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خلال أيام

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خلال أيام

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

غزة: المباحث العامة تُوقف ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

غزة: المباحث العامة تُوقف ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس

وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاقتصاد بغزة: نتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع.. واستقرار سعر الخبز

الاقتصاد بغزة: نتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع.. واستقرار سعر الخبز

المرور بغزة: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية &quot;الموجة&quot; حاجز المليون مشاهدة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية "الموجة" حاجز المليون مشاهدة

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

عربي

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع