شؤون فلسطينية

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بـ "تقديم المدعو الإرهابي إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بالأمن الدخلي في حكومة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل"، رداً على مطالبته بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاماً)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله .

وقال الهباش في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين وحرق قراهم ومدنهم تؤكد بشكل جلي طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته.

وأضاف قاضي القضاة، أن حكومة الاحتلال تتكون من المنظومة الارهابية التي تضم بن غفير وسيموتريتش ومجموعات المستوطنين الإجرامية وهي التي تتحكم بها وبقراراتها، داعيا المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة ومحاصرتها وفرض
العقوبات الرادعة بحقها لما تمثله من خطر داهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي نفس الوقت تهدد من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين بل وتهدد الإنسانية كلها لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

الهباش يطالب بتقديم بن غفير لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خلال أيام

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خلال أيام

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

غزة: المباحث العامة تُوقف ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

غزة: المباحث العامة تُوقف ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الخارجية: استمرار اجتياحات الاحتلال للمدن بحجج واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس

وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاقتصاد بغزة: نتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع.. واستقرار سعر الخبز

الاقتصاد بغزة: نتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع.. واستقرار سعر الخبز

المرور بغزة: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: هالة صدقي توثّق لحظات مرح جمعتها مع ياسمين صبري بالساحل الشرقي

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

فيديو: عريس يفاجئ نانسي عجرم خلال حفل زفافه بصورة صادمة

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

ندى الكامل عن زوجها: حبيته لأنه بيضحكني ودمه خفيف

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

شاهد: جورج وسوف يعود لمهرجان جرش ويطرب جمهوره

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

خالد الفايد نجم فويس كيدز يعلن اعتزاله مجدداً

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية &quot;الموجة&quot; حاجز المليون مشاهدة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد كسر أغنية "الموجة" حاجز المليون مشاهدة

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صورة: كنزي عمرو دياب تحتضن صديقها بملابس فاضحة وتثير جدلاً واسعاً

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

صور: نسرين طافش بفستان صيفي من أمام حمام السباحة برفقة عائلتها

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

فيديو: نادية الجندي تشعل منصات التواصل برقصة مع تامر حسني

عربي

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

سوريا: استشهاد أربعة عسكريين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع

فاجعة في المغرب.. مصرع 24 شخصاً في حادث سير مروع