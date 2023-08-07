نتنياهو: إسرائيل والسعودية ستعملان على تعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية

ورفض نتنياهو في مقابلة مع وكالة (بلومبرغ) الأمريكية للأنباء، نتنياهو الإفصاح عن "التنازلات" التي سيقدمها بغية التوصل الى التطبيع مع الرياض، موضحا مع ذلك انه لن يمنح شيئا يعرض أمن إسرائيل للخطر، وفق تعبيره.

ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال في المقابلة مع (بلومبرغ): إن "إسرائيل والسعودية ستعملان على تعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، حتى بدون التطبيع الرسمي".

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن هناك رغبة حقيقية في إسرائيل لتحقيق ما وصفه "اتفاق سلام" مع السعودية.





ونوه في مقابلة مع صحيفة (إيلاف) السعودية، بإمكانية السعودية وإسرائيل "صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم".





وقال كوهين إن "القضية الفلسطينية، لن تكون عائقًا أمام تحقيق السلام والحكومة الحالية ستقوم بخطوات عملية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني"، وفق زعمه.





وعبّر كوهين عن وجهة نظر إيجابية حول إمكانية صناعة السلام في الشرق الاوسط، مؤكدًا وجود فرصة للتقارب والتعايش بين المسلمين واليهود، وفق تعبيره.





في سياق آخر، حذّر كوهين من مغبة مغامرة عند الحدود الشمالية، مهددًا: "باستطاعة إسرائيل إعادة لبنان إلى العصر الحجري".



