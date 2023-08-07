دولي

الأسطول الأميركي الخامس: وصول 3000 بحار لمنطقة الشرق الأوسط

الأسطول الأميركي الخامس: وصول 3000 بحار لمنطقة الشرق الأوسط
الأسطول البحري الأميركي الخامس
رام الله - دنيا الوطن
وصل 3000 بحار أميركي إلى منطقة الشرق الأوسط، وفق ما أعلن الأسطول البحري الأميركي الخامس الوم الاثنين.

وأشار في بيان له، إلى أن سفينة هجومية برمائية وسفينة إنزال وصلتا أيضاً إلى البحر الأحمر، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وفي تفاصيل البيان، أكد الأسطول الأميركي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أن 3000 بحار وصلوا إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة انتشار معلنة مسبقا من طرف (بنتاغون).

وأضاف أن السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس باتان"، وسفينة الإنزال "يو أس أس كارتر هول" دخلتا البحر الأحمر من البحر الأبيض عبر قناة السويس. يمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من 20 طائرة.

وتؤمن هذه التعزيزات "أصولا جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يوفر قدرا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي" وفقا للبيان. 

و قال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز لوكالة (فرانس برس)، الاثنين، إن عملية الانتشار تؤكد "التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي".

وتابع: "تضيف هذه الوحدات مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة حيث نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية".

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