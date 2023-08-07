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رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في القاهرة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، توقيع 12 وثيقة بين الأردن ومصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأضاف خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: "ناقشت ورئيس الوزراء المصري الآلية الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق".

وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي في عمان: "مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في مصر"، مشيراً إلى أنه جرى البحث مع الجانب المصري ما أنجز بملف انسيابية مرور الشاحنات عبر الدولتين.

وتحدث الخصاونة عن نقاش جرى بشأن ضرورة مضاعفة قدرة خط الكهرباء الرابط بين الأردن ومصر، إضافة لبحث مشروع خط النقل العربي الذي يهدف لربط إفريقيا بآسيا عبر العقبة ومرورا بسيناء والعريش ثم إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم.

ووقع الأردن ومصر 12 اتفاقية للتعاون في مجالات: رسم السياسات الاقتصاديَّة والماليَّة، والبيئة، والشؤون الاجتماعيَّة، والإعلام، والثقافة، والتدريب المهني، والقوى العاملة، والضمان الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، والبريد.

وكان الخصاونة، استقبل الاثنين، في دار رئاسة الوزراء نظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث سيترأسان اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية المشتركة.

وبحث الخصاونة مع مدبولي سُبُل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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