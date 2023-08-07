شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خلال أيام

راصد جوي يكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خلال أيام
موجة حارة تضرب فلسطين الأسبوع المقبل
خاص دنيا الوطن- حسن أبو شاويش
تحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، صباح اليوم الإثنين، عن تطورات طقس فلسطين خلال الأسبوع المقبل، في ظل موجة الحر الشديدة التي ستمر بها البلاد.

وقال العلامي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن " موجة حر جديدة، قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ستضرب البلاد الأسبوع القادم".

وأوضح أنه "اعتباراً من يوم السبت المقبل، ستتجدد ارتفاع درجات الحرارة وستصل لمستويات أعلى من الأيام الماضية، حيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية بحدود سبع إلى ثمان درجات في مختلف مناطق فلسطين".

وتابع العلامي: "سترتفع الحرارة والرطوبة بشكل كبير في مختلف المحافظات الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الأجواء أيضاً ستكون مزعجة وخانقة، "خاصة في المنطقة السهلية والساحلية بفعل ارتفاع موجة الرطوبة التي ستكون ما بين 60-70%".

وأشار الراصد الجوي إلى أن "الموجة الحارة القادمة، ستستمر لحوالي أربعة أيام وتنتهي في وقت ما في منتصف الأسبوع القادم".

وذكر أن درجات الحارة ستلامس نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات في مناطق واسهة في البلاد، وستصل إلى 50 درجة مئوية في الأغوار وطبريا وبيسان. 

ولفت إلى أن "المناطق الساحلية ستشهد ارتفاعاً في معدلات الرطوبة مع درجات حرارة في منتصف الثلاثينيات، مما يعمل على تضاعف الإحساس بالشعور بالحرارة أكثر من الدرجات المسجلة".

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