وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل أن تكون البلاد ساحة لتبادل الرسائل الأمنية

رام الله - دنيا الوطنقال بسام مولودي، وزير الداخلية اللبناني، اليوم الاثنين، إننا "لا نقبل أن يكون لبنان ساحة لتنفيذ أجندات خارجية وتبادل الرسائل الأمنية".وأضاف مولودي في تصريحات صحفية: "نؤكد لسفارات الدولة العربية محافظتنا على أمن الرعايا العرب، واتخذنا كل التدابير لحماية المواطنين والأجانب".وأكد على أن "الأمن ليس بالتراضي ولكن بالعدالة والمساءلة"، لافتاً إلى أنه "لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى".وتابع وزير الداخلية اللبناني، إننا "نرفض أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل أراضينا، ويجب تنفيذ القانون ولا مساومة على تنفيذه أو على مصلحة الدولة"، منوهاً إلى "توافق بين الأجهزة الأمنية على منع التفلت الأمني ورفض دعم التنظيمات المسلحة".