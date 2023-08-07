اشتية: المطلوب من إسرائيل وقف الاقتطاعات الجائرة وإعادة أموالنا المحتجزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن المطلوب من إسرائيل إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً.وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله رداً على إعلان إسرائيل أنها ستقدم "حزمة تسهيلات"، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة، أن "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".وترحم اشتية على أرواح الشهداء الذين استشهدوا اليوم وأمس، وقال: "إن هذا الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يومياً، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئا من الجريمة".وأشار إلى أن مجلس الوزراء يناقش اليوم، قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع أثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعدداً من الأنظمة والقوانين.