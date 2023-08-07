شؤون فلسطينية

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟

كيف علّقت حماس على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق؟
عدوان إسرائيلي على سوريا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدان على بركة، عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، العدوان الإسرائيلي على سوريا، فجر اليوم الاثنين، والذي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وأسفر عن استشهاد أربعة عسكريين سوريين، وإصابة أربعة آخرين.

ودعا بركة، في تصريح صحفي إلى "توحيد الجهود في كل الساحات لمواجهة العدو الصهيوني والتصدي لعدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

من جهته، قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة (حماس)، إن "القصف الصهيوني على سوريا والذي أدى لاستشهاد أربعة عسكريين، عدوان مستنكر، ويمثل إرهاب وبلطجة، وامتداد للعدوان على شعبنا الفلسطيني".

وتابع قاسم: "سيظل مطلوب من كل القوى الحية في الأمة التكاتف لمواجهة عدوان الاحتلال عليها ووضع حد لعربدته، باعتبار الكيان الصهيوني هو العدو المركزي لكل الأمة".

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