شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
الجبهة الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العدوان الإسرائيلي على سوريا، والذي أدى إلى استشهاد أربعة من مقاتلي الجيش السوري.

وقالت الديمقراطية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن العدوان الإسرائيلي بات أسلوباً مشيناً في محاولة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، للتساوق مع الولايات المتحدة الأميركية في خلق الفوضى والاضطرابات في المنطقة وزعزعة استقرارها، وإلحاق الأذى بمصالح شعوبنا العربية.

ودعت الجبهة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته في العمل على حفظ أمن المنطقة وإدانة الأعمال العدوانية لإسرائيل، باعتبارها دولة مارقة متمردة على قوانين الشرعية الدولية وقراراتها.

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