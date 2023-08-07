وكيل التربية والسفير الياباني يضعان حجر الأساس لمدرسة بيتا جنوب نابلس



وشارك في الفعالية؛ الممثل العام لجايكا ميتسوتاكا هوشي، وممثل محافظ نابلس غسان دغلس، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ورئيس بلدية بيتا محمود برهم، ومدير عام تربية جنوب نابلس سامر الجمل، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية.



وفي كلمته نقل عساف تحيات الوزير أ.د. مروان عورتاني للحضور ومباركته لإنشاء المدرسة الجديدة، مؤكداً أهمية دعم بلدة بيتا بكل المشاريع الممكنة؛ لتعزيز صمودها أمام الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق البلدة، شاكراً اليابان حكومةً وشعباً على الدعم المتواصل لقطاع التعليم الفلسطيني، لافتاً إلى توجه الحكومة لدعم التعليم المهني والتقني.



بدوره، أعرب ناكاشيما عن سعادته بزيارة بلدة بيتا، ووضع حجر الأساس للمدرسة فيها، التي تأتي ضمن مشروع لبناء ٩ مدارس لتحسين جودة التعليم، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ المشروع، مؤكداً أهمية إصلاح التعليم وتحسين جودته من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للأطفال في المجتمعات النائية، لافتاً إلى أن اليابان أسهمت في بناء العديد من المدارس في الضفة وغزة، مؤكداً على مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني.



من جهته، أشار هوشي إلى ضرورة تعزيز الشراكة لتطوير التعليم ودعمه، معرباً عن أمله في أن تسهم المدرسة في تحسين التعليم في بلدة بيتا، شاكراً الوزارة على دعمها الدائم بالإضافة للبلدية والمحافظة، مؤكداً مواصلة جايكا دعم العديد من القطاعات التربوية الحيوية.



بدوره، استعرض برهم واقع التعليم والمدارس في البلدة وحاجتها لبناء مدرسة صناعية للتسهيل على الطلبة وذويهم، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الحكومة اليابانية في توفير بيئة مدرسة آمنة للطلبة.



وفي سياق متصل، تفقد الوكيل عساف يرافقه طواقم الوزارة والمديرية ورئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران مدرسة بورين الزراعية، حيث تم إطلاق نظام الري الجديد للزراعة المائية في المدرسة.



وفي سياق متصل، تفقد الوكيل عساف يرافقه طواقم الوزارة والمديرية ورئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران مدرسة بورين الزراعية، حيث تم إطلاق نظام الري الجديد للزراعة المائية في المدرسة.

وضع وكيل وزارة التربية والتعليم د. نافع عساف والسفير الياباني في فلسطين يوشي ناكاشيما، اليوم الأحد، حجر الأساس لإنشاء مدرسة بيتا الأساسية المختلطة في مديرية جنوب بنابلس.