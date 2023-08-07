شؤون فلسطينية

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية

مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات حول الحوار الاجتماعي والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، مذكرة تفاهم للتعاون الاقليمي مع الاتحاد العربي للنقابات ممثلا برئيسه شاهر سعد، ومديرة برنامج سوليد هند بن عمار، في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين.

وقال د.مجدلاني أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ليؤكد على هذه الشراكة والتعاون لتنفيذ البرامج المشتركة والتي تعني بتطوير العمل بالحوار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار د.مجدلاني إلى أن دولة فلسطين منفتحة بالعلاقات مع الاتحاد العربي للنقابات لتطوير أسس العمل بتعزيز المشاورات التي تهدف لوضع الاسس العملية لتطبيق برامج وأهداف الجانبين.

ومن جانبه رحب سعد بهذه المذكرة التي تأتي بعد عدة لقاءات ومشوارت جمعت الطرفين لوضع الأسس لشراكة دائمة .

وشدد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي في دولة فلسطين وكذلك دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني في تنفيذ ذلك بما يحقق أهداف وتطلعات الجانبين.

هذا وشملت المذكرة على عقد الجلسات التشاورية،وتبادل الخبرات وإعداد الدراسات المشتركة .

وبدورها قالت مديرة برنامج سوليد هند بن عمار بأن هذه المذكرة بمثابة انطلاق للعمل المشترك الذي نرى به خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

والجدير ذكره أن برنامج سوليد تم اطلاقا عام 2017 للحوار الاجتماعي لبلدان جنوب البحر المتوسط وشاركت بالمرحلة الأولى منه المغرب والجزائر وتونس والاردن،  وفي المرحلة الثالثة  "سوليد ٣ " تشارك فلسطين ولبنان ، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين .



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