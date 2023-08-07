"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب جنين





كما دانت "التعاون الإسلامي" تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم والذي ادى يوم الجمعة الى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بالرصاص في بلدة برقة قرب مدينة نابلس.



وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب مدينة جنين.