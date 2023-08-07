الاقتصاد بغزة: نتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع.. واستقرار سعر الخبز





وأضافت في بيان لها، بأنها نتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع الغذائية والمحروقات، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للتصدي لأي تقلبات، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.





وتابعت الاقتصاد بغزة: لم يطرأ أي تغيير على أسعار الدقيق وستبقى مستقرة بالرغم من التحدّيات العالمية، وسعر ربطة الخبر لم يتغير.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الاثنين، بأن حجم الاستهلاك الشهري للسكر في قطاع غزة يصل إلى نحو 3760 طنًّا، والكميات المتوفرة من السكر تكفي لتلبية احتياجات السوق.