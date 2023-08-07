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بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم

بعد وصول مدبولي عمان.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تبدأ اليوم
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لدى وصوله عمان
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى العاصمة الأردنية، عمان، على رأس وفد وزاري لترؤس وفد بلاده لاجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

وستلتئم اللجنة اليوم الاثنين، حيث يرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وكان في استقبال رئيس الوزراء المصري لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الوزراء المصري وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والنقل، والتجارة والصناعة والعمل وعدد من المسؤولين.

وستبحث اللجنة عدداً من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت اللجنة التحضيرية للجنة العليا عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بحثت فيه أجندة اجتماعات اللجنة العليا ووقفت على خلاصة أعمال اللجنة الفنية والتوافقات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وعقدت اللجنة الفنية اجتماعاتها على مدى يومين وشارك فيها ممثلون عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.

وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها وذلك انعكاسا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.

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