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مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات التونسية العثور على جثث عشرة مهاجرين أفارقة على شاطئ بولاية صفاقس، فيما لا زال العشرات في عداد المفقودين، بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

بدورها، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول قضائي تونسي، قوله الأحد، إن "ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية".

وأضاف المسؤول القضائي أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما نقل على موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، الأحد، عن تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث في الـ48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة في ولاية صفاقس.

ووفق بلاغ صادر عن الإدارة، فقد تم "التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات".

وهذا العام، تواجه تونس موجة هجرة قياسية وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.

وحلّت تونس مكان ليبيا كنقطة المغادرة الرئيسية للفارين من الفقر والنزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

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